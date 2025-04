Fenerbahce-Galatasaray: Osimhen decisivo, rissa nel finale e tre espulsi. Poi Mourinho colpisce Buruk VIDEO

Getty Images

, Galatasaray e Fenerbahce. Due squadre eternamente rivali che si contendono, ogni anno, la supremazia del calcio turco., un evento degenerato in un accenno di rissa fra le due panchine che aveva momentaneamente messo la partita in stand-by., con il Gala che ha imposto il proprio ritmo sin dal calcio d’inizio. Passano soli 10 minuti, infatti, prima che la formazione in trasferta trovi la rete del vantaggio: palla in profondità sventagliata dalla difesa, tacco di Yilmaz – abile a proteggere la posizione – e servizio perche fredda Egribayat con un destro potente e preciso sotto la traversa. A metà della prima frazione, è sempre l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli a siglare il goal del raddoppio, prima che sul finale di primo tempo siaa ridurre le distanze per la squadra allenata da Mourinho.

, fortunatamente,. Vengono espulsi, infatti, sia Yilmaz che Demirbay nel Galatasaray che Yandas nel Fenerbahce, tutti e tre componenti delle rispettive panchine. La partita terminerà dopo ben 16’ di recupero, ma alla fine sarà il Galatasaray a prevalere e a prendersi la semifinale di Coppa di Turchia.

Fenerbahçe vs Galatasaray was paused due to big tensions between the substitutes bench. (@cenkcnr) pic.twitter.com/ZRpysCteyz — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025

Jose Mourinho attacked Galatasaray manger Okan Buruk after losing to him tonight

pic.twitter.com/dEgAsuIIoj — Janty (@CFC_Janty) April 2, 2025

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Finita qui, quindi? Non proprio. Perchè al termine della partita, la scena se la sono presa i due allenatori Josè Mourinho e Okan Buruk. In particolar modo,Dopo essere uscito sconfitto, infatti,Immediato l’intervento sul terreno di gioco sia dei componenti delle due squadre che della Polizia, i quali hanno separato i due manager. La situazione si è stemperata e calmata, ma l’immagine è destinata a far parlare di sé per molto tempo.