Fenerbahce, non solo Bonucci: contatti con l'Atletico Madrid per un ex Serie A

Secondo il portale turco Sporx il nome forte su cui stanno lavorando i dirigenti del Fenerbahce dopo aver preso Leonardo Bonucci è quello di Stefan Savic, centrale ex Fiorentina di proprietà dell'Atletico Madrid.



PERCHE' UN ALTRO CENTRALE? - Dietro le esigenze del club turco c'è l'infortunio di Rodrigo Becao ed i dubbi sulla sua tenuta fisica nel lungo periodo, da qui la trattativa per Savic: il montenegrino vedrà scadere il proprio contratto con l'Atletico Madrid al termine di questa stagione ed una cessione a gennaio non è da escludere. L'ostacolo principale è la richiesta di ingaggio molto elevata.