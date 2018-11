Ciro Ferrara ha parlato a Pressing della prestazione di Cristiano Ronaldo in Juve-Cagliari: "L'unica cosa da fare era mandare in porta il compagno più libero. Anche un giocatore come Ronaldo è difficile che possa pensare di dribblare l'avversario. Su di lui c'è il marcatore avversario, il raddoppio e a volte anche la tripla marcatura. Probabilmente se c'è più di un uomo su Ronaldo qualcun altro resterà libero".



CONFRONTO - "Paragone tra questa e la mia Juve? Io resto legato al mio periodo e posso dire che la prima Juve di Lippi che ha alzato la Champions".