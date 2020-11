Per vendere l'Unione CalcioMassimoavrà a disposizione, molto probabilmente, altriNessuna cessione imminente quindi, anzi, il numero uno di Corte Lambruschini avrà a disposizione ulteriore tempo in sella alla società genovese. Emergono infatti le prime indiscrezioni relative alle tempistiche e ai dettagli della domanda di concordato preventivo presentato dal Viperetta al Tribunale di Roma per Farvem e Eleven Finance, due società riconducibili al presidente del club blucerchiato.La ricostruzione, effettuata dall'agenzia di stampa de Il Sole 24 ore, racconta i dettagli della proposta di Ferrero. In sostanza, la Holding Max srl di Ferrero trasferirerebbe ad un trust la sua p, società di cui fa parte la Sampdoria, per vendere tale quota. Con il ricavato della cessione, Ferrero garantirà il piano concordatario di Eleven Finance (in liquidazione) e di Farvem. Il progetto, lo ricordiamo, dovrà essere accettato dal Tribunale e poi andrà attuata entro. Le tempistiche, considerando gli aggiuntivi sei mesi dell'iter della procedura, dovrebbero aggirarsi attorno ai tre anni, necessari per definire futuro del club e vari asset.All'interno del piano di Eleven Finance sarebbe inserita anche ladei cinema Adriano e Admiral a Roma e del Pontedera in provincia di Pisa, oltre che la vendita dei beni mobili e immobili dei cinema chiusi, ad esempio l'Atlantic nella Capitale e l'Arlecchino di Bologna, e la cessione di diritti cinematografici. Per Farvem invece sarebbe stata prevista la vendita del, nella zona est di Roma sempre riconducibile al Viperetta, e del relativo contratto di property management ai creditori, le società veicolo Juno Spv e Eagle Spv.