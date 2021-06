Il gran finale è servito, lè andato in scena questa sera eDopo aver eliminato ai supplementari l'Italia Under 21 di Nicolato, i lusitani dei milanisti Leao e Dalot e del monzese Dany Mota cedono, nonostante il maggiore tasso tecnico, nellacontro i tedeschi di Wirtz eSpagna e Italia comandano l'albo d'oro degli Europei di categoria, con cinque vittorie a testa,mentre il Portogallo non conta nessuna vittoria all'attivo.- La Germania parte forte, colpendo una. Al termine del primo tempo. Nel secondo tempoil classe 1998 dell'Anderlecht, di proprietà deldove è cresciuto, è nato ad Amburgo da genitori nigeriani, è cresciuto in Inghilterra acquisendone la cittadinanza ma dopo aver percorso la trafila delle nazionali giovanili inglesi,​Mossa vincente, mentre, subentrato al 46' e mai in partita.LE FORMAZIONI UFFICIALI:Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch (dall'84 Janelt); Wirtz (dal 67' Adeyemi), Ozcan (dal 91'Stach) , Berisha (dal 67' Burkardt), Nmecha (dall'84 Jakobs).Diogo Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conte (dall'86' Goncalo Ramos); Vitinha (dal 58' Francisco Conceicao), Florentino Luis (dall'84 Gedson Fernandes), Braganca; Fabio Vieira; Dany Mota (dal 46' Leao), Tiago Tomas (dal 58' Jota).Diogo Costa salva ancora ll Portogallo, questa volta su Burkardt, con una parata di piede.Ancora Nmecha, tiro da fuori di grande potenza neutralizzato dal portiere portoghese.Adeyemi sfiora il 2-0 tedesco, gran parata di piede di Diogo Costa.Ancora un ottimo Dalot, che parte in solitaria e mette in mezzo un cross geniale, che nessuno sfrutta.Doppia occasione in mischia per il Portogallo, si salva il portiere tedesco.Splendidopassaggio filtrante da parte di Baku, Nmecha controlla, elude il portiere portoghese e deposita in rete. Tedeschi avanti 1-0.Parte il secondo tempo, dentro il milanista Leao al posto del monzese Mota.- Termina il primo tempoDopo essersi portato a tu per tu con Dahmen, inizia una serie di dribbling inutili su se stesso invece di calciare in porta e si divora un'occasione colossale.Ammonito anche Nmecha, per un fallo in attacco.Fabio Vieira calcia da fuori su assist di Dalot, palla alta di poco.Gran tiro dalla distanza di Maier, Diogo Costa para in maniera perfetta ma si fa male nella caduta.Ancora Germania, Nmecha ci prova ma viene neutralizzato dal portiere portoghese.Il gioiellino del Bayer Leverkusen mette a sedere un avversario, calcia di sinistro e centra il palo alto, dopo una deviazione di un difensore portoghese.Ancora Portogallo pericoloso, con un colpo di testa di Tiago Tomas.Che discesa di Dalot! Il terzino del Milan penetra in area e viene fermato solo all'ultimo dalla difesa tedesca.Primo ammonito, si tratta di Wirtz. Proteste tedesche per un giallo non comminato a Tomas, che sembrava netto.Grande occasione per il Portogallo con Tiago Tomas! L'attaccante dello Sporting riceve in area e si gira in maniera fulminea, palla fuori di poco a lato del palo.Inizia il match.