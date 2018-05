La Fiorentina cerca rinforzi in difesa. Pezzella, Hugo, Milenkovic e Biraghi sono le certezze, a cui si aggiunge anche Laurini. Pantaleo Corvino deve ampliare il parco giocatori e, come riportato da La Nazione, avrebbe fatto un sondaggio per Davide Santon dell'Inter, il cui contratto con la società nerazzurra scade nella prossima stagione: il giocatore vuole restare in Italia, su di lui ci sono anche Watford e Sampdoria.



Al centro della difesa, invece, piace Francesco Acerbi, legato fino al 2022 al Sassuolo: per acquistarlo, però, serve una cospicua cifra.