Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Basilea, valevole per la semifinale di ritorno di Conference League: "Sono molto fiducioso. Ci giochiamo la prima parte della storia per questa stagione, non bisogna accontentarci. Bisogna essere super pronti per questa partita. La squadra è molto lucida. A giocare una semifinale tutti i giocatori si esaltano. Il Basilea ha una transizione, una fisicità e una pazienza importante: abbiamo preparato la partita su questo meccanismo, bisogna pressare alti e bene per sfruttare le opportunità. Dobbiamo stare attenti alle loro transizioni perché loro sono bravi in questa fase".