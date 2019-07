Grandi idee in casa Fiorentina, frenate da problemi economici, come riporta il Corriere dello Sport. Commisso, quando ha acquistato la Fiorentina, aveva in testa grandi operazioni e, di conseguenza, grandi nomi. Uno era Mario Mandzukic per far capire le ambizioni e la voglia di portare in alto il nome di Firenze. Ci sono, però, regole finanziare che Commisso ha messo quasi subito sotto la lente d’ingrandimento a frenare la voglia di decollare.