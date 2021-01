La Fiorentina accoglie Aleksandr Kokorin. Fabio Capello, ex ct della Russia, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "L'ho portato io in mazionale. Aveva tutto: testa e piede, destro e sinistro. Ha qualità tecniche importanti. L'unica riserva che ho è l'adattamento al calcio italiano, potenzialmente è un giocatore completo. I russi hanno sempre un po' faticato fuori, ma sulla base delle caratteristiche tecniche non posso che avere un'opinione positiva. Poi conta sempre la testa e la fiducia che saprà trasmettergli l'allenatore".