Tutto fatto per il trasferimento di Castrovilli in Premier League. L'ormai ex calciatore della Fiorentina è partito già questa mattina da Firenze per sbrigare alcune questioni relative al visto per poi far tappa in Inghilterra, direzione Bournemouth. In serata le firme e la conclusione dell'affare, con la Fiorentina che incasserà 14 milioni per la cessione del centrocampista. Per Gaetano, invece, un ricco contratto da tre milioni netti annui.