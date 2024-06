Getty Images

Fiorentina, cessione obbligata di un big? Il club intanto fa il prezzo per Nico Gonzalez

un' ora fa



La Fiorentina, sotto la presidenza di Rocco Commisso, ha dimostrato di essere una società molto attenta per quanto riguarda le finanze del club. Motivo per cui, anche quest'anno, sarà necessario finanziare il mercato in entrata anche grazie ad alcune cessioni di giocatori.



BIVIO - Motivo per cui, si legge stamani su La Nazione, il club viola si trova oggi di fronte a due possibili opzioni: cedere un pezzo pregiato della rosa o fare cassa attraverso la cessione di diversi giocatori di importanza minore in termini di valore del cartellino. Gli unici due giocatori, si legge, ad avere un'alta valutazione in casa Fiorentina sono Nico Gonzalez e Kayode. Quanto al primo, il direttore sportivo Daniele Pradè ha fatto sapere che rimarrà al 99% in viola. E quell'1%? Per il quotidiano è da attribuire all'arrivo di un'offerta irrinunciabile con cui il club potrebbe acconsentire ad una sua cessione: parliamo di cifre superiori ai 40 milioni di euro.