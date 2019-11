Brutta disavventura per il difensore della Fiorentina Aleksa Terzic, vittima di un tentativo di rapimento nella sua Serbia nella scorsa notte. Il calciatore, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, si trovava a bordo della propria automobile quando due malviventi lo hanno speronato e, una volta sceso, hanno provato a immobilizzarlo per caricarlo successivamente nel bagagliaio.



Terzic è riuscito a sottrarsi ai suoi rapitori, che sono poi fuggiti a bordo della sua macchina. Una fuga durata pochissimo, visto che l'ex Stella Rossa ha prontamente contattato la polizia e fornito tutti i dettagli necessari per risalire ai responsabili, che sono stati individuati e arrestati. La Fiorentina non ha confermato questa versione dei fatti diffusa da alcuni organi di stampa, facendo riferimento solo al furto dell'auto e di denaro subiti dal giocatore.