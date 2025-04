Fiorentina, Commisso: "Che regalo dei ragazzi, vediamo se arriva un trofeo. Kean resta? Ci parlerò"

Getty Images

Il presidente della Fiorentinaha parlato a Sky Sport, dopo la partita contro il Celje pareggiata per 2-2 e valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, sfida nella quale i viola hanno centrato il traguardo delle semifinali della competizione europea per la terza volta consecutiva.UN PO' DI FATICA, MA CE L'AVETE FATTA - "Mi hanno fatto un regalo i ragazzi, tra una settimana vado a casa e questo mese è stato bellissimo. Ora pensiamo al Cagliari e all'Empoli"."I trofei non li abbiamo presi ancora, vediamo se ce la facciamo quest'anno. Ringrazio i tifosi, i giocatori, il mister e tutti quelli che lavorano per la Fiorentina".

"Lasciamo stare, quando andremo a Cagliari ci parlerò".