Presente all'inaugurazione dell'impianto sportivo dell'ACD Bagno a Ripoli, società affiliata alla Fiorentina, il presidente Rocco Commisso si è concesso ad una breve intervista con i giornalisti presenti tra cui anche Calciomercato.com. Importante le risposta sul rinnovo di Vlahovic ancora non firmato



COMMOSSO - "Il Bagno a Ripoli è una squadra affiliata alla Fiorentina: sono stato ragazzino anche io, mi commuovo. Speriamo di vedere uno o due di questi ragazzi un giorno in viola. Al Viola Park dobbiamo fare più campi come questo, abbiamo bisogno di aiuti concreti, non finanziari, ma logistici.



STADIO - "Lo stadio? Il Comune coi soldi suoi fa quello che vuole, io coi soldi miei faccio quello che voglio io".



RINNOVO VLAHOVIC - "Vlahovic? Lasciamo stare... È un bravo ragazzo, un bene per Firenze. Spero resti a lungo. Firma? Non faccio promesse che non sono certo di poter mantenere..."