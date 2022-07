Come annunciato dalla Fiorentina la scorsa settimana prima dell’amichevole contro il Trento, l’ex terzino destro dello Shakthar Dodò è ormai ufficialmente un giocatore viola. Nonostante questo però il brasiliano, che ha trascorso con la squadra soltanto gli ultimi due giorni di ritiro, nei prossimi tre giorni di pausa, concessi da mister Italiano per staccare un po’ dopo Moena, sarà costretto a tornare in Brasile.



Come riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport in queste ore Dodò è dovuto tornare in brasile per sbrigare alcuni cavilli burogratici legati al suo passaggio alla Fiorentina. Il suo trasferimento non è comunque in dubbio e il giocatore raggiungerà la squadra per il ritiro in Austria. Nelle prossime ore La Fiorentina dovrebbe concludere anche la trattativa con il Flamengo per Pulgar: il cileno, che libererà il posto da extracomunitario utile per il tesseramento di Dodò, nelle prossime ore dovrebbe mettere nero su bianco il suo accordo con il club di Rio de Janeiro