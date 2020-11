La Mediacom, azienda di Rocco Commisso, ha pubblicato i dati dell'ultimo trimestre, che hanno portato grandi risultati per il presidente della Fiorentina. I ricavi sono stati pari a $538,6 milioni, in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



“Nonostante le sfide posteci dalla pandemia di coronavirus e le tempeste e gli uragani che si sono abbattuti su alcuni dei mercati da noi serviti, i nostri dipendenti, grazie alla loro dedizione e al duro lavoro, hanno saputo aiutare Mediacom a ottenere risultati fantastici in questo trimestre, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista finanziario” – ha affermato Rocco B. Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato di Mediacom".