Fin dagli ultimi Mondiali, è uno degli uomini mercato più ambiti e ora un suo trasferimento pare incombente. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, centrocampista e perno della Fiorentina che potrebbe presto lasciare la Toscana e la Serie A.



ADDIO - Impegnato con la sua nazionale, è stato argomento della conferenza stampa di Walid Regragui, ct del Marocco, che lo ha liberato in anticipo dagli impegni con la selezione perché distratto dalle voci di mercato: “Ho deciso di lasciarlo andare, non giocherà. Ha giocato tante partite quest'anno, non lo vorrei rischiare, soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club ”.