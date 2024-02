Juventus, il sì di Bonaventura e il no della Fiorentina: il punto sul futuro con Raiola

Marco Demicheli

Il mercato di gennaio si è appena concluso, ma si continua a parlare delle operazioni concluse e, soprattutto, si quelle che non si sono concluse nella finestra invernale di trasferimenti. Nelle ultime ore, uno degli affari sfumati più discussi è quello che avrebbe potuto portare Giacomo Bonaventura dalla Fiorentina alla Juventus. Un'idea di fine gennaio, con gli ultimi giorni di mercato davanti e l'opportunità di portare in bianconero un centrocampista. Oltre alla pista che ha poi reso realtà l'arrivo a Torino di un giovane come Carlos Alcaraz, dalle parti della Continassa si valutava anche un calciatore già esperto, pronto per essere subito a disposizione di Massimiliano Allegri.



AFFARE SFUMATO - Il nome di Bonaventura rispondeva perfettamente a questo identikit. Il centrocampista classe '89, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, aveva tutte le caratteristiche che avrebbero fatto al caso della Juve per questa seconda parte di stagione. E i bianconeri avevano sondato il terreno con la Fiorentina e l'entourage dell'ex Milan e Atalanta, per un'operazione low cost. Un potenziale trasferimento che ha da subito trovato il sì dello stesso Bonaventura, ma l'opposizione dei viola, che non hanno aperto la porta a eventuali trattative per la sua cessione, nonostante i meno di sei mesi di contratto rimanenti.



PERMALOSITÀ E FUTURO - Su tutto questo è tornato nelle ultime ore Enzo Raiola, l'agente del centrocampista della Fiorentina: "Sulla Juventus e Bonaventura preferisco stare in silenzio, voglio confrontarmi con il ragazzo per capire cosa vuole fare del suo futuro. Lo farò - ha aggiunto Raiola - quando ci sarà occasione e quando finirà questa storia: le cose non sono chiare. A Firenze parliamo di persone un po' permalose sotto certi aspetti". Messaggio inviato forte e chiaro a Commisso, Barone e tutta la società viola. Il futuro di Jack resta tutto da scrivere, per il rinnovo la società valuterà nei prossimi mesi. In una stagione da sei gol in 20 presenze, che lo sta confermando come uno dei migliori di tutta la rosa di Vincenzo Italiano.