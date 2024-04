Fiorentina, Italiano piace proprio a tutti. Interesse anche di una squadra francese

49 minuti fa



Dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto cose ben più che egregie. Arrivato con qualche perplessità dallo Spezia, Italiano ha rapidamente diradato tutti i dubbi che aleggiavano su di lui ridando identità ad una squadra ferita e riportando la Fiorentina in Europa dopo stagioni difficilissime dal punto di vista dei risultati. E non è un caso che in tanti abbiano dunque messo gli occhi su di lui in vista del futuro.



FINE CICLO - Come ampiamente fatto capire dallo stesso tecnico, il suo ciclo in riva all'Arno è considerato sostanzialmente concluso e, a fine anno, l'allenatore lascerà Firenze per provare a cimentarsi in una nuova avventura. Ma dove finirà Italiano? Il tecnico piace un po' a tutte le big del nostro campionato fra Napoli, Milan, Juve e Bologna ma l'allenatore viola riscuote consensi anche all'estero. Stando a quando riporta l'Equipe, l'Olympique Marsiglia si separerà da Jean-Louis Gasset a fine stagione ed il tecnico dei gigliati è uno dei nomi in lizza per andare a sostituirlo.