Il tecnico della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro la: "Anche oggi siamo partiti bene. Se devo fare un’analisi non mi sono piaciuti glI ultimi 10 minuti. Non possiamo uscire dalla partita. Siamo partiti forte, poi soliti problemi. Creiamo tanto e non facciamo gol. La Lazio in questo momento è più forte di noi, paghiamo la poca concretezza. Non ho niente da dire ai ragazzi".Non era più emerso il problema di uscire dalle partite, pensavo fosse dimenticato. Questo mi fa arrabbiare tantissimo"."Ci manca incisività, concretezza, la stoccata. Ciò che in quelle zone di campo ti permette di indirizzare le partite. Pensavo di aver trovato la soluzione, ma è uno 0-4 bugiardissimo. I fischi a fine partita? Quando si vince c’è fiducia, entusiasmo."Oggi ho parlato con i ragazzi perché in Serie A c’è una squadra che viene incensata grazie a un allenatore che azzecca tutti i cambi.Non riusciamo in questo momento a dare quel qualcosa in più"."Cosa dirò ai giocatori? Oggi era un crocevia importante, il fatto è che quando tiri tutte queste volte in porta un allenatore non può dire di cambiare modo di giocare. Il problema è che bisogna buttarla dentro.L’anno scorso abbiamo creato belle cose, questi fischi mi lasciano amareggiato".