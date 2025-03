Fiorentina-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

2025 Getty Images

Fiorentina-Juventus è uno dei match clou della 29esima giornata della Serie A 2024-202. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 16 marzo alle 18:00 allo stadio Franchi che si preannuncia sold out. I viola non stanno attraversando un buon momento in campionato e vogliono riprendere il cammino rinfrancati dal passaggio di turno in Conference. Dall'altra parte, la Juve è reduce dalla tremenda batosta patita in casa contro l'Atalanta e vuola immediatamente rialzare la testa.Partita: Fiorentina-JuventusData: domenica 16 marzo 2025

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Fiorentina-Juventus in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Orario: 18:00Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)Streaming: DAZN, Now, SkyGo: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli, Fagioli, Folorunsho, Dodò; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

- Palladino conferma il 3-5-2 che ha dato solidità alla squadra e il terzetto arretrato che ha ben figurato in Conference. Possibile inserimento dal 1' per Adli e Folorunsho a discapito di Cataldi e Mandragora, confermatissimo il tandem d'attacco. Motta recupera Conceicao e Savona ma è difficile immaginarli in campo dal 1'. McKennie si gioca il posto con Koopmeiners. Poche chance di vedere Vlahovic titolare nello stadio chlo ha fatto esplodere.Fiorentina-Juventus sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Il match è visibile anche ai canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) sottoscrivendo un abbonamento valido all'emittente satellitare.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. In alternativa, sarà possibile seguire la sfida sulle piattaforme Now o SkyGo- La telecronaca della sfida è affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani su Sky. Le voci di Dazn saranno quelle di Edoardo Testoni e Marco Parolo