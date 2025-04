Fiorentina, Kean eguaglia i suoi 4 anni alla Juventus. L'addio dipende da lui: Milan, Napoli e Premier sullo sfondo

Classifica alla mano,– ora occupato dal Bologna, in attesa della sfida contro il Napoli e del confronto fra Roma e Juventus – e dunque può ancora pensare di giocarsi tutte le sue chance per disputare, nella prossima annata, la competizione più importante nel panorama continentale. Il tecnico Raffaele Palladino ha tracciato la strada: umiltà, consapevolezza e crederci sino alla fine.e il primo tempo disputato contro il Milan ha chiarito le ambizioni di una squadra che si trova, a questo punto della stagione, a essere impegnata su due obiettivi raggiungibili (vittoria in Conference League compresa).

C’è rammarico per il pareggio ottenuto ieri sera, viste che le condizioni del match contro i rossoneri si erano fatte assolutamente favorevoli. Ma rimuginare sul passato serve poco: ora c’è la necessità di concentrarsi sul futuro.. Anche nella sfida di San Siro, l’attaccante italiano è stato protagonista di una rete da centravanti puro: al posto giusto, al momento giusto, a depositare in porta un assist al bacio di Dodò. E così si aggiornano i numeri di una stagione che sta diventando sempre più incredibile: grazie alla rete al Meazza,(dove è sceso in campo in ben 123 occasioni). E pensare che il numero di reti segnate quest'anno supera le presenze totalizzate lo scorso anno, quando chiuse a zero goal in stagione. Non male per chi è diventato il primo giocatore della Fiorentina a segnare più di 21 goal in una stagione da Gilardino nel 2008-09, oltre a essere il terzo giocatore nato negli anni 2000, dopo Vlahovic e Kvaratskhelia, a prendere parte ad almeno 20 reti in un'annata del massimo campionato italiano.

Indubbiamente,. Altrettanto certo è che la Fiorentina si troverà di fronte a un bivio importante in estate: monetizzare una stagione monstre o costruire una rosa ancora più performante attorno al classe ‘00? Non mancheranno senz’altro le pretendenti, visto anche(esercitabile, però, dall’1 al 15 luglio 2025). Una cifra che appare irrisoria per le capacità di molti club europei che vorranno tentare l’affondo in estate. Il presidente Commisso, in materia, è stato chiaro: c’è la volontà di farlo rimanere in viola, ma(a meno che una società non si presenti proprio con quei 52 milioni che escluderebbero i toscani dalla trattativa)., in ogni caso, non starà a guardare eche ora i viola gli garantiscono.

La Fiorentina giocherà le proprie carte, ma è chiaro come. E quando alla tua porta possono bussare club blasonati come, un pensiero sul trasferimento si realizza. In particolar modo, i Magpies hanno già allacciato i primi contatti diretti con l’agente del giocatore per anticipare la concorrenza. Ma la Premier non è l’unica a interessarsi a Kean. Anche in giro per il resto dell’Europa (Serie A compresa), ci sono squadre pronte a dire la propria: dal– in caso di tesoretto ricavato dalla cessione definitiva di Victor Osimhen – al– che potrebbe cercare l’erede di Lewandowski -, passando per ilche, in estate, si dedicherà alla ricerca di profili italiani in tutte le zone del campo e un giocatore come Kean fa parte della lista dei calciatori cerchiati in rosso come estremamente interessanti. Ma prima di pensare al futuro,

