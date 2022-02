Che Aleksandr Kokorin sia ormai diventato solo un peso per la Fiorentina ormai è un dato di fatto, ed i pochi minuti fatti dal suo arrivo a Firenze ad oggi ne sono il chiaro segnale. Il club viola come già riportato in più occasioni ha provato, o sarebbe meglio dire ha sperato, fino all’ultimo di poter cedere il russo, ma il suo ingaggio monstre preclude ogni possibilità di trasferimento: dal centro Europa alla Russia nessuno sarebbe disposto ad accollarsi una spesa del genere per un giocatore come lui.



L’attaccante russo, non è un mistero, dopo l’arrivo di Piatek e Cabral e con altri cinque esterni offensivi presenti in rosa, in questa squadra è destinato, se possibile, ad aver ancora meno spazio, praticamente nullo. Si era parlato di un interessamento del Sochi, squadra nella quale aveva già militato in passato, ma non c’è mai stata una reale trattativa tra il club viola e l’ex squadra di Koko.

Ma l’unica soluzione possibile sembra essere soltanto una: la risoluzione consensuale del contratto.



Così facendo forse Kokorin potrebbe avere la possibilità di avere qualche ‘estimatore’ in più. In questo senso basta magari leggersi le parole rilasciate a Sports.ru dal direttore generale dell’Ufa, Gazizov, per capire meglio che cosa intendiamo: "Ad ora non è realistico. Se rompe il contratto con la Fiorentina, allora dico che mi piacerebbe davvero vederlo con noi". Nonostante il calciomercato in Russia si sia chiuso ieri sera, la Fiorentina adesso ha la strada spianata per la cessione.

