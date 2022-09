: il portiere viola non viene quasi praticamente mai messo in difficoltà: nell’unica occasione concessa è decisivo a ipnotizzare Kallon. Ci si mette da solo in un paio d’occasioni con la palla tra i piedi ma in generale appare molto più a suo agio del collega Golllini.: l’esterno destro quest’oggi non va mai in difficoltà, anche se l’attacco del Verona fa poco per impensierirlo. Nel primo tempo prova anche a sbloccare la partita in due occasioni andando al tiro senza però troppa fortuna.: il migliore del reparto difensivo viola. Non va mai in difficoltà e si fa notare anche in fase d’impostazione: giocando con continuità potrebbe davvero tornare quello di un tempo. Anche nella ripresa si dimostra il più lucido e comanda alla perfezione il compagno di reparto, alla prima da titolare.: il giovane difensore, alla sua prima ufficiale al Franchi, se la cava senza troppe defaiance. Nella ripresa sembra un po’ innervosito ma gestisce senza preoccupazioni le poche offensive ospiti.: Se in fase difensiva gestisce tutto con tranquilità in fase offensiva lo si vede molto meno rispetto al solito. Sarà che su quella fascia c’è un Sottil in grande spolvero ma da lui, che spesso contribuisce alla manovra negli ultimi metri, ci si aspetta di più. L’errore dal dischetto condiziona molto la partita della squadra.: L’ex Torino parte in sordina ma è fondamentale per gli equilibri del centrocampo viola. Lotta su ogni pallone e, anche se spesso con un po’ troppa imprecisione, prova spesso la verticalizzazione. Ha il grande merito di crederci fino alla fine e di servire la palla del 2-0 a Gonzalez.: Il marocchino dimostra nuovamente la sua duttilità svolgendo sufficientemente il ruolo di regista. Dinamismo, fisicità e tenacia la sua ricetta perfetta. E’ costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare: adesso è troppo fondamentale per la squadra ed Italiano ha preferito risparmiargli gli ultimi minuti di gara. (dal 5’s.t.: ci prova subito dal limite dell’aria, solo Montipò gli nega la gioia del gol. Costretto al giallo per fallo tattico per evitare una ripartenza ospite): L’ex di giornata ci tiene a far bella figura e lo si vede già dai primi minuti dove prova due volte la conclusione senza però riscuotere gli effetti sperati. Sempre al centro della manovra nel secondo tempo preferisce gestire anziché continuare ad attaccare. (dal 32’s.t.: dopo le tante critiche subite dopo l’espulsione rimediata in Turchia Italiano lo conferma e questa volta il francese ripaga la fiducia. Finalmente si sblocca creandosi il gol da solo. Nel secondo tempo cala vistosamente ma la sua perla regala i 3 punti alla Fiorentina. (dal 20’s.t.: non tocca praticamente neanche un pallone e nell’unica occasione a disposizione segna il gol che chiude la partita): anche oggi l’ivoriano è tra i più positivi della Fiorentina. Ogni volta che ha la palla tra i piedi costruisce sempre qualcosa ed il Verona non riesce a fermarlo: piano piano sta diventando uno dei punti fermi dell’attacco viola. La standing ovation del Franchi al momento del cambio testimonia che il giocatore stia davvero meritando di giocare. (dal 32’s.t.: il numero 33 viola è in forma e lo sfa vedere subito. Parte forte e nei primi 10 minuti crea almeno tre occasioni per i compagni, che però non finalizzano. Nel primo tempo la fascia sinistra è sua, ed il Verona va in netta difficoltà da quella parte: fa letteralmente quello che vuole. Cala vistosamente nella ripresa ma la prestazione è ottima. (dal 20’s.t: entra per dare fiato a sottil e si limita a gestire il pallone in fase di possesso): chiamato a cambiare qualcosa dopo la debacle di Istanbul, il tecnico lascia tutti senza parole scherando un tridente inedito. Scelta azzeccatissima: Sottil-Koaume-Ikonè non danno riferimenti e il Verona soffre tantissimo. Colpisce per la fiducia incondizionata al francese, che dopo giovedi qualcuno voleva in panchina, e alla fine ha ragione lui. Tre punti d’oro che permettono di vivere la sosta con tutt’altro spirito, e di preparare la prossima partita con l’Atalanta nel migliore dei modi.