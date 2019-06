12.45 IL COMUNICATO - La Fiorentina ha diffuso un comunicato sul proprio sito ufficiale, al termine del cda di stamattina: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".​





12.00 CDA CONCLUSO - Si è ufficialmente concluso il cda della Fiorentina. Si attende a breve la pubblicazione del comunicato che chiarisca gli argomenti trattati e fornisca probabili novità sul futuro del club.



11.50 PANERAI APRE A COMMISSO - Il consigliere della Fiorentina Panerai ha parlato nuovamente ai cronisti in attesa di novità all'esterno del Franchi: "Non c'è niente da dire, verrà fatto un comunicato. Fiorentina in vendita? Secondo voi? Usate il cervello. Quali novità? Sono l'unico che era qui fisicamente, tra poco c'è Cognigni e gli altri che usciranno. Cosa dire? Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c'è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire più di quello che vedete: ci sarà un comunicato. Il Consiglio è stato informato e basta. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Non è detto che si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia che ha investito circa 300 milioni in questa società e che non ha preteso niente, ricevendo da vario tempo soltanto insulti. Volontà di cedere? Questa la esprimono gli azionisti. Presidente Cognigni? Sì c'era. Acquirenti? Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso. Ripeto che però i tifosi non possono aspettarsi rischi peggiori di quelli che hanno vissuto fino ad ora con una famiglia senza motivazioni commerciali la quale ha investito più di 300 milioni in una società che era fallita. Solo un idealista come Diego può aver pensato una cosa simile, poi il trattamento che ha ricevuto lo conoscete tutti".​





11.15 CESSIONE RIMANDATA? - In questo clima di grande incertezza che avvolge la Fiorentina, nessuna ipotesi per il futuro può essere scartata. Nemmeno quella avanzata da Il Corriere Fiorentino, secondo cui i Della Valle potrebbero prendersi ulteriore tempo per cedere la società, nominando nel frattempo un managemente che gestisca la situazione prima del passaggio di proprietà.





11.00 PARLA PANERAI - Andrea Paolo Panerai, consigliere indipendente membro del CdA della Fiorentina, ha parlato ai cronisti presenti fuori dal Franchi: "Non ho idea di cosa aspettarmi dal Consiglio d'Amministrazione odierno. Clima Della Valle-Firenze? C'è poco da commentare".

10.45 L'UMORE DI CORVINO - Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano La Nazione, sono ore di attesa mista ad apprensione per il direttore generale Pantaleo Corvino. Un cambio della guardia in seno al club significherebbe la sicura interruzione del suo rapporto con la Fiorentina, ipotesi da non scartare anche in caso di permanenza della famiglia Della Valle alla luce della deludente ultima stagione.





10.30 MERCATO E FUTURO DI MONTELLA IN STAND-BY - Ovviamente, in attesa di possibili novità sull'assetto societario, la Fiorentina ha bloccato qualsiasi discorso relativo al mercato in entrata e in uscita e la stessa permanenza in panchina di Vincenzo Montella è legata a chi gestirà il club nel futuro prossimo.





10.10 DELLA VALLE ASSENTI - Non saranno fisicamente presenti Andrea e Diego Della Valle, che prenderanno comunque parte al cda dall'estero, in conference call. Nella notte, è rientrato da Betlemme il vicepresidente Gino Salica, che ha partecipato all'inaugurazione di un campo di calcio dedicato al compianto Davide Astori. I lavori dovrebbero concludersi entro l'ora di pranzo e al termine di la Fiorentina diffonderà un comunicato.





E' iniziato circa alle 10 allo stadio Franchi un importantissimo Consiglio di Amministrazione della Fiorentina, che potrebbe portare alla svolta societaria dopo gli insistenti rumors su una prossima cessione del club da parte della famiglia Della Valle. Oltre all'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso, avrebbe avanzato la propria candidatura per rilevare la Fiorentina il fondo del Qatar legato al proprietario del Paris Saint Germain Al-Thani. Più debole l'ipotesi di un interessamento del fondo sovrano del Kuwait.