Fiorentina-Maccabi Haifa, le pagelle di CM: Barak giustiziere. Terracciano, una dormita indolore

FIORENTINA

Terracciano 5: compie un miracolo sulla zuccata di Podgoreanu, anche se era tutto fermo per offside. Ampiamente rivedibile sul gol subito. Non era mai stato sollecitato fin lì., ma insomma…



Faraoni 6,5: inizio incoraggiante con un paio di belle sventagliate in area. Poi si abbassa un po’, ma è chirurgico nel fornire a Barak l’assist per l’1 a 0. Dal 71’ Dodò 6: torna in campo dopo quasi sei mesi di distanza dal tremendo infortunio al crociato. Bello rivedere la sua elettricità in campo



Quarta 6: torna titolare dopo i problemi addominali che lo hanno tenuto per un po’ lontano dal campo. Gioca un’ottima gara sotto il profilo difensivo, ma qualche colpa sul gol ce l’ha anche lui



Ranieri 5,5: Pierrot all’andata gli aveva creato molti più problemi, stavolta il duello lo stravince lui. Ma si fa sorprendere troppo facilmente da Goldberg che serve Khalaili per il pari. Errore per fortuna indolore, ma che brivido…



Biraghi 6: mette dentro un numero impressionante di cross nel primo tempo. Poi si adegua anche lui ai ritmi da catasto



Mandragora 6: pimpante, conferma il buon momento di forma generale.



Bonaventura 5,5: galleggia in mezzo al campo limitandosi al compitino. Non bene



Nico Gonzalez 6: le gambe non vanno ancora coi giri giusti ma la voglia di far bene c’è tutta. Perde qualche pallone di troppo ma là davanti cerca sempre la giocata decisiva. E mette lo zampino nel gol di Barak



Barak 7: schierato a sorpresa sulla trequarti, si vede dal suo ingresso in campo che ha voglia da vendere. E come all’andata la decide lui. Sempre più giustiziere d’Europa



Sottil 5: non partirebbe neanche male: strappa applausi un suo colpo di tacco a liberare un compagno in area nel primo tempo. Però fatica a far superiorità numerica su quel lato e ha anche sulla coscienza il mancato colpo del KO a tu per tu con Keouf



Belotti 5,5: nel primo tempo viene sistematicamente anticipato quando da Simic e quando da Seck. Meglio nella ripresa, ma non calcia praticamente mai.



All. Niccolini 5,5: in panchina al posto dello squalificato Italiano. La Fiorentina parte in vantaggio di un gol e il Maccabi non è il Real Madrid. Ne viene fuori una partita dai ritmi soporiferi e dalla rara pochezza tecnica. I viola non spingono mai consapevoli che il gol prima o poi sarebbe arrivato: e così è. La serata è tranquilla fino al gol di Khalaili, i viola riordinano subito le idee ma contro un avversario di questo tipo ci si poteva aspettare qualcosa di più



MACCABI HAIFA



Keouf 6; Feingold 5, Simic 6, Seck 5,5 (71’ Kandil 6), Goldberg 7,5; Sundgren 6, Mohamed 6 (72’ Naor 6), Cornud 6 (63’ Khalaili 7); Podgoreanu 6, Pierrot 5 (62’ Saief 6), Rafaelov 5 (62’ Kinda 6). All. Degu 6