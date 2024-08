Fiorentina, ore decisive per Gudmundsson: il Genoa prova a blindarlo

Getty Images

Sono ore decisive per stabilire, una volta per tutte, le sorti del possibile passaggio didal Genoa alla Fiorentina.Dopo settimane di tira e molla, con il giocatore dato alternativamente ora molto vicino ai viola, ora in procinto di restare in rossoblù,Distanti su molti aspetti della trattativa, le tre parti in cause (i due club più il giocatore) sono però concordi su un punto: arrivare il prima possibile a una soluzione che definisca la vicenda. La dead-line dell'operazione è fissata a sabato, giorno del debutto in campionato sia della squadra di Gilardino che di quella di Palladino. Ma

Malgrado Gudmundsson abbia già dato il suo assenso al trasferimento in Toscana, accettando la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo aver ceduto lo scorso venerdì Mateo Retegui all'Atalanta, i liguri non vorrebbero perdere anche l'altro titolare del proprio reparto avanzato. A tal proposito nella giornata di oggi è in programmaL'obiettivo, ovviamente, è quello di convincere Gudmundsson a non separarsi dal Grifone.

Per riuscire nell'impresa. L'1,2 milioni di euro che l'ex Psv percepisce attualmente verrebbe quasi raddoppiato, andando praticamente a pareggiare la proposta contrattuale della Fiorentina, rendendolo il giocatore più pagato dell'attuale rosa rossoblù. Un tentativo estremo, da dentro o fuori, per scrivere finalmente la parola fine su una telenovela di mercato che rischia di avere contraccolpi negativi per tutte le parti in causa.