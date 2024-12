Fiorentina, Palladino: "Per tre giorni abbiamo pensato a Bove, a livello emotivo ci ha condizionato"

Getty Images

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha commentato cosí l’eliminazione ai rigori subita dall’Empoli in Coppa Italia.- “Abbiamo vissuto tre giorni col pensiero sempre verso Edo e a livello emotivo ci ha tolto qualcosa sicuramente”- "La squadra nel primo tempo era contratta, non serena, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, non rimprovero nulla. Nel secondo tempo poi abbiamo metabolizzato e la prestazione è stata ottima: creato tanto, abbiamo messo in difficoltà e ribaltato l'Empoli. Peccato aver preso il secondo gol simile al primo. Sembrava una partita un po' stregata, dispiace uscire"

- "Il primo gol è stato un errore in costruzione, un rimpallo in uscita che ha messo il giocatore dell'Empoli davanti al portiere. Sul secondo ci hanno sporcato la giocata ma non è un errore gravissimo. Bravi loro a bucarci, abbiamo pagato cara la minima disattenzione”- "Per me sta crescendo e può farlo ancora tanto. Quest'estate non conosceva la lingua e ha trovato automatismi diversi. Ce la sta mettendo tutta per trovare queste cose, deve imparare ancora bene l'italiano e questo lo aiuterà. E' stato fermo un bel po' ma ora è rientrato e lavora bene. Conto molto su di lui".

- “Oggi ha giocato Terracciano, giovedì in Conference League toccherà a Martinelli".