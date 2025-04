Fiorentina, per Zaniolo sfuma l'obbligo di riscatto: cosa succede ora

Il ritorno in Italia non è andato come sperava il classe 1999, prelevato la scorsa estate dall'Atalanta e scaricato dopo pochi mesi, 23 presenze e 3 goal. In chiusura del mercato invernale l'interruzione del prestito dale il trasferimento, sempre in prestito, alla Fiorentina per trovare più spazio e rilanciarsi. Missione non riuscita anche in questo caso:. Raffaele Palladino ha ammesso che il cambio di modulo e il passaggio al 3-5-2 hanno penalizzato l'ex Roma, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico.

Fatto sta che con l'avvicinarsi del termine della stagione cambiano anche le condizioni per il futuro del numero 17 viola e guardando agli accordi presi con il Galatasaray nella scorsa finestra di mercato invernale ci si accorge di un dettaglio non trascurabile:- Per portare Zaniolo al Franchi, la Fiorentina ha concordato con il Galatasaray un

- E proprio questo è il nodo da osservare,: Fiorentina-Como, Verona-Fiorentina, Fiorentina-Lecce e Celje-Fiorentina. La Viola, dall'arrivo dell'ex Roma e fino all'eventuale finale di Conference League, conta 22 partite in calendario, 21 qualora dovesse essere eliminata dal Betis in semifinale.Da qui alla fine della stagione la squadra di Palladino giocherà 6 partite di campionato più 2 o 3 di Conference League, per un massimo di 9.

La matematica certezza già oggi balla sui decimali, ma potrebbe arrivare senza ulteriori dubbi già qualora non dovesse scendere in campo per almeno mezz'ora nella prossima partita di campionato a Cagliari.- Niente obbligo, resta il diritto di riscatto in favore della Fiorentina che a questo punto potrà decidere liberamente se confermare o meno Zaniolo. Uno scenario, visto l'apporto pressoché nullo dato dal giocatore, che resta ad ogni modo di difficile realizzazione e comunque non alle cifre pattuite in inverno. Vero che i 3,2 milioni versati per il solo prestito al Galatasaray sono comunque una cifra importante e che andrebbe dispersa, ma ad oggi è estremamente difficile pensare che ne possano essere dati altri 15,5 al club di Istanbul per trattenere l'ex Roma. Restano due opzioni,. Questo il bivio a cui si troveranno Fiorentina e Zaniolo, a cui restano ormai poche partite per convincere il club gigliato a puntare ancora su di lui.

