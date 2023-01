La Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo aver messo a segno ikl primo colpo in uscita, il passaggio di Youssef Maleh al Lecce dell’ex Pantaleo Corvino, dovrà trovare una sistemazione ad un altro esubero: stiamo parlando di Szymon Zurkowski che in questi primi 5 mesi di stagione è stato scarsamente utilizzato e che adesso potrebbe lascare davvero Firenze. E per questo la dirigenza gigliata sta allo stesso tempo valutando se ci siano profili idonei per innalzare il livello tecnico tattico di questa squadra.



Secondo quanto riportato da il Corriere Fiorentino, oltre ad Adrian Tameze la Fiorentina starebbe prendendo in considerazione un altro dei talenti dell’Hellas Verona: l’identikit porta al nome di Ivan Ilic centrocampista serbo del club veneto. Rappresenterebbe il il giusto profilo da affiancare ad Amrabat in regia, tanto che la società gigliata sembra essere veramente intenzionata a giocare le proprie carte per lui, creando una coppia importante anche per il futuro. a Fiorentina, infatti, non è intenzionata a lasciare partire il suo numero 34 per cifre di saldo, facendo valere anche il prolungamento automatico fino al 2025. In mezzo rimane anche Bianco, nonostante le numerose proposte di prestito.