Fiorentina, quando torna Gudmundsson: i tempi di recupero

Albertsi è fermato nuovamente: una stagione fin qui maledetta per il numero 10 islandese della, che ha diffuso una nota medica sulle sue condizioni."ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".- I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi come minimo intorno al mese, con possibilità che si dilatino in base allo svilupparsi della situazione nel periodo di convalescenza e ad una doverosa riatletizzazione una volta tornato arruolabile per il lavoro con il gruppo in allenamento. GudmundssonPoi ci sarà l'Atalanta il 30 marzo. Un obiettivo ragionevole, anche se è ancora presto per fissarlo, potrebbe essere quello di riaverlo per una delle due gare con Milan e Parma, ad inizio aprile.

Clamoroso un dato sulla stagione dell'ex Genoa:: Empoli e Milan nel girone di andata, Lazio, Torino e Genoa in quello di ritorno. Adesso il nuovo infortunio, che lo costringerà a tornare disponibile all'incirca per gli ultimi due mesi di stagione.