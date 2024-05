Getty Images

Fiorentina, Ranieri nel mirino dei tifosi romanisti. E arriva il commento di Paredes

23 minuti fa



La Fiorentina ha perso la seconda finale consecutiva di Conference League. La rete decisiva di El Kaabi è arrivata a causa di un evidente in errore di Luca Ranieri. Il difensore viola a fine partita è stato preso di mira dai romanisti (ha anche i commenti limitati su Instagram). I tifosi della Roma non hanno dimenticato lo scontro con Paredes, definito dal difensore italiano 'un miracolato'. Anche l'argentino si era legato al dito quella frase e ha commentato un post di una pagina giallorosso con l'emoticon dell'indice davanti la bocca per zittire Ranieri.