Fiorentina, sondaggio dell'Al-Qadsiah per Kean: la situazione

Al termine di una stagione con 25 goal,. L'attaccante della Fiorentina ha vissuto un anno da assoluto protagonista e, dato che le squadre interessate possono passare oltre la società viola pagando i soldi della clausola e trattando direttamente con il calciatoreSono arrivati i primi segnali dall'Arabia per Kean. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlatoQuesto, oltre alla reale volontà della squadra, che ha altri nomi sulla lista, sarebbe l'aspetto dirimente, dato che la società araba ha la potenza economica per versare i 52 milioni necessari per il cartellino di Kean.

Il calciatore, al termine di un anno molto positivo, dovrebbe decidere di andare in un campionato minore rispetto alla Serie A, in cui le luci dei riflettori sarebbero più lontane. Dipenderà tutto dal classe 2001, quindi.dopo una stagione - quella alla Juventus - con zero goal.La clausola daChi vorrà dovrà versare i soldi alla Fiorentina e poi trattare l'ingaggio direttamente con il calciatore.