Giornata di vigilia per la Fiorentina che si appresta ad affrontare il Sivasspor nella gara d'andata degli ottavi di Conference League. Un match che, al di là della doppia sfida in sé, possiede un valore particolare per i Viola. In caso di vittoria, infatti, i gigliati raggiungerebbero quota sette vittorie di fila in campo europeo, un risultato mai raggiunto in tutta la sua storia dalla Fiorentina. Lo rende noto stamani il Corriere dello Sport.