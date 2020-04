Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina e da poco guarito dal Covid-19, ha risposto ad una serie di domande sul profilo social della squadra viola:



QUARANTENA - “Sto bene, spero anche voi, non vedo l’ora di abbracciarvi e di vedervi allo stadio. In questo momento sto vivendo in maniera particolare, ma il tempo passa, guardo serie, film, ascolto musica e mi alleno. Devo essere pronto se si ricomincia. Chi sta combattendo contro il virus deve avere forza e pensare che andrà tutto bene, i medici stanno facendo un lavoro straordinario. Continuiamo a sostenere iniziative come Forza e Cuore."



MUSICA - "Reggaeton, trap italiano, musica serba: ce ne sono tanti, come Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang, io sono giovane e ascolto loro. Libri? Il piccolo principe, per me è straordinario".



CALCIATORI SERBI - "Dzajc e Vukotic, Mihajlovic e Jugovic. Fra i più recenti, Kolarov, Vidic, Tadic e Matic. Da bambino sognavo Ibrahimovic, ero piccolo quando lui ha iniziato. Faceva cose straordinarie".



COMPAGNO DI CALCIOTENNIS - "Pulgar, senza dubbio, ha grande tecnica e conosce il gioco. La prima cosa che farò appena uscirò sarà abbracciare la mia famiglia, voi e i miei compagni. Forza Viola!”