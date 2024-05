Foggia, il presidente Canonico respinge le richieste di cessione della società: ora due strade

un' ora fa



Nelle ultime settimane, la vicenda del Calcio Foggia 1920 ha tenuto col fiato sospeso tifosi, istituzioni e comunità locali: la situazione critica in cui versa la società ha reso necessario un chiarimento riguardo alle trattative di cessione e alle proposte ricevute per il futuro della squadra.



LE STRADE - A sollevare il velo di mistero è stato lo stesso presidente, Nicola Canonico, che ha rivelato dettagli cruciali sulle offerte ricevute e sulle decisioni future che potrebbero determinare il destino del club: ha ricevuto due proposte di acquisto, entrambe rifiutate. Queste offerte, secondo quanto comunicato ufficialmente alla Sindaca Maria Episcopo, non erano in linea con le aspettative e le necessità del club. Nicola Canonico si trova di fronte a un bivio: continuare a guidare la società o procedere con la sua liquidazione, ripartendo dalle serie dilettantistiche ma azzerando i debiti del club.