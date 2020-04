Lo sport si è fermato, una scelta inevitabile per contrastare la diffusione delche ha però lasciato un vuoto nella vita quotidiana degli appassionati.. Non a caso a tenere banco oggi è la gestione dei diritti tv tra emittenti e varie leghe sportive, considerando anche gli abbonati rimasti orfani di un servizio pagato. Un nodo di difficile risoluzione fino alla ripresa, ma i nuovi strumenti digitali sono arrivati ancora una volta in soccorso: soprattutto gli, che hanno offerto un'efficace soluzione palliativa.Da un pensiero ai fatti, c'è chi ha colto l'occasione per promuovere un modo nuovo di far vivere ai fan i propri beniamini: per una volta gamer amatoriali, come tanti di loro. E' così che ha fatto la, cone compagni a correre al Mugello e darsi sportellate come in un normale weekend di gara.. La lega cestistica per eccellenza ha realizzato in pochi giorni un elaborato torneo a tabellone, l', sul titolo, mettendo di fronte direttamente dalla loro cameretta alcuni dei campioni più acclamati: da, da, via i palloni e joystick in mano per divertire e divertirsi, anche con qualche sfottò goliardico. Non da meno la Formula 1, che ha fatto correre alcuni dei propri protagonisti con special guest sul titolo: nel weekend che avrebbe dovuto ospitare il Gran Premio del Vietnam,(il circuito di Hanoi non è presente nel titolo),, come lui stesso lo ha definito. MotoGP, NBA e Formula 1 in versione digitale, un divertimento per gli atleti che hanno conosciuto un modo diverso di vivere il proprio sport e presentarsi ai tifosi,. Le due ruote trasmesse sui canali ufficiali della MotoGP e in diretta tv (in Italia Sky Sport), ESPN si è accaparrata i diritti del torneo NBA e(il torneo è ancora in corso). Impressionanti anche i dati della Formula 1: basti pensare che. Un ritorno di immagine enorme per la Formula 1, se si considera che al solo canale del ferrarista vanno aggiunti i dati di tutti gli altri partecipanti all'evento.- Numeri che parlano da soli e che confermano la bontà delle iniziative e l'efficacia delle stesse dal punto di vista di contenuti e di engagement.. Dibattito su ripresa o meno di campionati e coppe, ricerca di accordi sul taglio degli stipendi dei giocatori e ridefinizione accordi diritti tv assorbono completamente le dirigenze di federazioni e singole leghe, ma proprio in un momento delicato e vuoto di contenuti come quello che sta vivendo il mondo ignorare un'opzione di questo genere appare miope. Specie in un ambiente come quello del pallone,: chi si rivela un campione anche con il joystick in mano nel proprio tempo libero come, che spesso e volentieri pubblicano sui social anche le proprie gesta virtuali; chi ancora ha capito le potenzialità del settore e ha investito creando un proprio team come. E allora perché non trasformare questa passione in una forma di intrattenimento concreta, in attesa del ritorno negli stadi? Un'occasione per avvicinare ancora di più i tifosi ai propri beniamini, visti non più come campioni intoccabili ma come persone reali che come tutti si danno 'battaglia' dalla propria stanza, magari regalando anche risultati a sorpresa:Una chicca che farebbe comodo anche alle emittenti, già dimostratesi molto attente a questo tipo di soluzioni per poter garantire un servizio ai propri abbonati. Ma niente da fare., che ha pure in PlayStation e Fifa 20 due sponsor importanti per la Champions League;che ha comunque avviato altre iniziative sued, ma legate più al circuito competitivo dei gamer professionisti.@Albri_Fede90