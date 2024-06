FourFourTwo - I migliori 100 giocatori europei di sempre

Bongarts/Getty Images

Il calcio europeo si prende la scena:, l'occasione di vedere in campoLe stelle del vecchio Continente sono pronte a riscrivere record e pagine di storia, a ispirare i campioni che verranno e rifarsi a quelli che sono andati.In occasione del nuovo torneo, il magazine inglese Four Four Two ha passato in rassegna le passate edizioni e le immortali squadre del passato. Da questa analisi è scaturita. Dagli albori del secolo ai contemporanei, dai grandi stopper ai bomber, non manca nessuno in questa lista. Chiaro, come spesso succede, queste classifiche fanno discutere e lasciano interdetti alcuni tifosi più legati a questo o a quel campione.molti giocatori italiani sono stati per esempio snobbati o posti troppo in basso in una classifica molto 'britannicocentrica'. Resta il fatto che ciascuno dei seguenti 100 giocatori europei è riuscito a lasciare un'impronta nella storia di questo sport.

La prima parte della classifica

100. Toni Kroos99. Petr Cech98. Erling Haaland96. Bernd Schuster95. Harry Kane94. Jose Antonio Camacho93. Sepp Maier92. Nandor Hidegkuti91. Gyula Grosics90. Robert Lewandowski89. Patrick Vieira87. Claude Makelele86. Oliver Kahn84. Carles Puyol80. Andriy Shevchenko79. Zlatan Ibrahimovic78. Luis Figo77. Franck Ribery76. Ashley Cole75. Steven Gerrard74. Gheorghe Hagi73. Clarence Seedorf72. Peter Schmeichel70. Hristo Stoichkov69. Kylian Mbappe

68. Allan Simonsen67. Gary Lineker65. Jimmy Greaves64. Josef Masopust63. Just Fontaine62. Florian Albert61. Frank Rijkaard60. Alan Shearer59. Ronald Koeman58. Jimmy Johnstone57. Dennis Bergkamp55. Denis Law54. Johan Neeskens53. Gunnar Nordahl52. David Beckham51. John Charles