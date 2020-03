Frosinone-Cremonese 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 12' Parigini, 49' Castagnetti



Assist: 12' Valzania



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (64' Paganini), Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhén (52' Citro), Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich. All. Nesta.



Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Migliore; Valzania, Castagnetti, Deli (65' Gaetano); Piccolo (80' Mogos), Ciofani, Parigini (73' Palombi). All. Bisoli.



Arbitro: Fourneau di Roma 1.



Ammoniti: 36' Dionisi (F), 50' Ciofani (C), 72' Migliore (C)



Espulsi: 53' Dionisi (F) per doppia ammonizione