Frosinone-Spezia: infortunio per il guardalinee, lo sostituisce il IV uomo

Federico Targetti

8 minuti fa



Singolare episodio allo stadio Benito Stirpe, dove si sono affrontate Frosinone e Spezia per la 35esima giornata di Serie B: nei minuti finali, precisamente all'84esimo sul punteggio di 2-2, il quarto uomo Ianello è stato costretto a subentrare. Non all'arbitro, come qualche volta succede, ma a uno dei due assistenti.



E' stato Andrea Niedda ad accusare un problema fisico e a lasciare la bandierina al collega per i minuti finali più i sei di recupero. A marzo del 2024 è successo qualcosa di analogo, anche se su scala maggiore visto che il guardalinee di Cosenza-Catanzaro, Alessandro Cipressa, ha accusato la rottura dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.