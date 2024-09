Getty Images

Frosinone, ufficiale: Cuni ceduto in Russia per il doppio di quanto pagato al Bayern

un' ora fa



Marvin Cuni lascia il Frosinone e l'Italia. L'attaccante albanese (classe 2001) va a giocare in Russia al Rubin Kazan. Arrivato nel mercato estivo dell'anno scorso per un milione di euro dal Bayern Monaco, ora viene venduto al doppio: 2 milioni di euro. Con la maglia del Frosinone ha segnato 2 gol e servito un assist in 27 presenze, non riuscendo a evitare la retrocessione della squadra in Serie B.



IL COMUNICATO - Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Klub Rubin Kazan per la cessione del calciatore Marvin Cuni. L’attaccante, classe 2001, si trasferirà a titolo definitivo.