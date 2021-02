Intervenuto ai microfoni di Tmw radio, l'ex centrocampista di Lazio e Nazionale, Diego Fuser, svela di rivedersi in un ex calciatore dell'Inter.



"Quando perdi vuoi subito dimostrare che è stato un incidente di percorso. Vincere prima del derby al gruppo porterebbe grande fiducia. In chi mi rivedo? Candreva. Ha fatto tanti gol da fuori area, crossa molto bene".