Adriano Galliani ha fatto la storia del Milan, e come leggenda dirigenziale rossonera ha sempre avuto nell'Inter la nemica numero uno. Sempre rispettata, mai amata, molte volte sportivamente derisa. La sfida di stasera tra Monza e Inter è l'occasione perfetta per riesumare le migliori frasi pronunciate dall'ad dei brianzoli sui rivali nerazzurri.



Scorri la nostra gallery per leggerle