Gatti-Manna, l'incontro a Firenze: il Napoli tiene d'occhio il caso rinnovo con la Juventus

L'incontro. Poi immortalato. Ma tra i sorrisi, e altre persone della Juventus, perciò nient'affatto di mercato. Si spiega così, l'ultimo contatto tra il direttore sportivo Manna e Federico Gatti, che conservano un rapporto di stima assoluta, di vicinanza - lo stesso Manna era stato tra gli artefici del suo passaggio a Torino - e di legame al di là dei colori e delle questioni di campo. Quest'ultime, certo, un peso ce l'hanno. Nel senso: è vero che il direttore, in passato, si sia interessato alla situazione spinosa del difensore bianconero. Ma è altrettanto vero che sarà molto complicato affondare il colpo oggi.

Intanto, un passo indietro, e su ciò che gravita attorno a Federico Gatti. Il centrale ha un contratto in scadenza nel mese di giugno 2028.Già negli scorsi mesi, laha discusso con il proprio calciatore la volontà di proseguire insieme, poi gli alti e bassi avuti con Thiago Motta hanno congelato una trattativa che sembrava ben avviata verso la conclusione, con alcuni dettagli (importanti) da limare, ma senza l'ansia che gli stessi potessero cancellare il lavoro produttivo fatto fino a quel punto.Del resto, le volontà erano chiare: da parte della Juve, da parte di Federico. Che anche ieri ci ha tenuto a ribadirlo: "Paradossalmente, questa è stata la mia migliore stagione in bianconero - l'ammissione -. Sono di Torino, e giocare qui è la cosa più bella che potessi chiedere". Tutto chiaro. Poi però ci sarebbe da stringere le mani, da firmare un contratto, e da evitare che l'intorno s'intrometta. Qui arrivano gli occhi del Napoli: nei primi scricchiolii, Manna ha fiutato e offerto una soluzione per tutti. Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso perdall'Empoli, ma restano ben consapevoli di dover aumentare il livello qualitativo della difesa.Ecco, quali cifre? Posto che una trattativa tranon è mai semplicissima, però comunque possibile, la valutazione dei bianconeri può attestarsi intorno ai 25 milioni di euro e magari fungere da sconto per il sogno, destinato a lasciare la Campania dopo il prestito annuale al. Molto dipenderà però dal mercato pronto a crearsi attorno al calciatore: la Premier League lo osserva. Piace al, con il quale è stato innescato il discorso Tonali. Piace al, che dovrà probabilmente sostituiree che in passato l'aveva già cercato. Piace al, e qui potrebbe rientrare pure l'uscita di Douglas Luiz. Nel mentre, testa al rientro: oggi ritorna a correre, ma niente Bologna. Ci sarà al rientro con la Lazio.