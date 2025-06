Gazidis racconta Maldini: "Un esempio per il Milan. Garantiva presenza, carisma e credibilità"

Getty Images for Lega Serie A

A tutto campo. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan dal 2018 al 2022, ha parlato della sua avventura rossonera al podcast Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media. Tra i tempi affrontati il ruolo di Geoffrey Moncada e la figura di Paolo Maldini: "Una delle prime cose che abbiamo deciso di fare per rilanciare e ricostruire il Milan è stata quella di assumere un capo scout di qualità e talento:Per fare bene devi poi saper analizzare i giocatori e le loro caratteristiche, non solo tecniche, e lo abbiamo fatto in ogni sessione di mercato".

E' stato importante il lato dirigenziale, e lì spicca la figura di Paolo Maldini.. Era davvero incredibile il rapporto che aveva con i giocatori a Milanello, un esempio per tutti non solo per i ragazzi giovani".