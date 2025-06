Gazzetta - C'è il Manchester United dietro il no di Osimhen a Inzaghi: Zirkzee nel pacchetto per il Napoli?

Victor Osimhen ha detto no a tanti, tantissimi soldi che l'Al-Hilal sarebbe stato pronto a mettere sul suo conto, e adesso le speranze del Galatasaray di poterlo trattenere si fanno più concrete. Non che sul centravanti nigeriano di proprietà del Napoli non possano piombare altre squadre, ma servirà pazienza dato che il valore della clausola rescissoria è di 75 milioni di euro e De Laurentiis non sembra molto propenso a trattare.



Il Galatasaray, che non dispone di così tanti soldi, cercherà di far leva in estate sulla necessità del Napoli di cedere un elemento ormai fuori dall'orbita azzurra per destinare le risorse al rinforzo della rosa di Conte, e nel frattempo dovrà guardarsi da altri assalti, come quello che potrebbe arrivare da un momento all'altro da parte del Manchester United, da tempo alla ricerca di una punta centrale all'altezza della situazione.

Nemmeno i Red Devils, però, hanno la possibilità di investire senza badare a spese: per questo le voci sudella Fiorentina, che ha una clausola più bassasono insistenti. C'è però una strada percorribile, per lo meno come tentativo, per cercare di persuadere il Napoli a scendere rispetto ai fatidici 75 milioni, e la evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamani:Sicuramente,per far posto al nuovo attaccante titolare di Ruben Amorim;per affrontare al meglio il Mondiale per Club, mentre secondo la Rosea l'idea sarebbe quella di provare a inserire Zirkzee nel pacchetto per Osimhen dopo il naufragio a gennaio dell'affare, che ha scontentato un po' tutti. Per il momento nessuna proposta: