Nelle serate di Champions ed Europa League, come le due appena trascorse, la cartina dell'Europa del tifo si mescola producendo effetti inaspettati e strani melting pot dettati proprio dalle logiche di Curva: gruppi di tifosi di squadre di città lontane tra di loro che si uniscono e si dividono, non sempre per portare messaggi di pace e fratellanza, anzi..



ULTRAS ATALANTA A ROMA CON QUELLI DELL'EINTRACHT - Per questo motivo alcuni ultras dell'Atalanta, gemellati da qualche tempo con quelli dell'Eintracht Francoforte, hanno partecipato con gli omologhi tedeschi alla trasferta di Europa League a Roma contro la Lazio, creando qualche grattacapo ai poliziotti della capitale.



MILAN-PARTIZAN CONTRO OLYMPIACOS-STELLA ROSSA - Stesso discorso ad Atene: alla trasferta greca della Curva Sud del Milan hanno partecipato alcuni esponenti dei 40+, gruppo ultrà del Partizan Belgrado, nemici dell'Olympiacos, gemellato con gli acerrimi rivali della Stella Rossa. Insomma, amicizie e rivalità a distanza, che spesso subentrano anche quando la propria squadra non gioca. Geografia di tifo, si spera non geografia di violenza.