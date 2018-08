Sarebbero quattro i club interessati a Gianluca Lapadula.



La punta piemontese del Genoa è ormai sul piede di partenza e dalle parti di Pegli si attende soltanto l'arrivo di una proposta in linea con le aspettative della dirigenza rossoblù, che pretende almeno 10 milioni di euro, per lasciar partire l'ex di Pescara e Milan.



Tra le società interessate a Lapadula, secondo quanto scrive il Secolo XIX, ci sarebbero due club stranieri, il Fulham e il Besiktas, e due nostrani, l'Udinese e il Parma. Se le attenzioni dei friulani non sono una novità, quello degli emiliani appare invece come un inserimento importante in grado di dare un'accelerata ad un addio che avrà a disposizione appena due settimane per concretizzarsi.