Sembra allungarsi giorno dopo giorno la lista delle squadre interessate alle prestazioni di Krzysztof Piatek.



Ultima in ordine di tempo ad iscriversi nell'elenco di pretendenti sarebbe l'Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS alcuni emissari del club iberico sarebbero pronti a seguire da vicino le prossime partite del Genoa, proprio con l'intenzione di assistere da vivo alle prodezze dell'attaccante polacco.



Sempre secondo il giornale della capitale spagnola le intenzioni della società di Diego Simeone sarebbero quelle di aggiudicarsi Piatek per la prossima stagione. Tuttavia un primo affondo di mercato potrebbe essere tentato già a gennaio.