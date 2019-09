Prima giornata da giocatore del Genoa per Peter Ankersen, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dai rossoblù.



Dopo aver sostenuto il lungo iter delle visite mediche il giocatore ha affidato al proprio profilo Instagram le sue prime riflessioni da neo Grifone, svelando anche quale numero porterà sulla schiena: "Mi sento onorato di unirmi a questo fantastico club con la sua incredibile storia" ha scritto il laterale danese mostra la maglia con il numero 32.



Ankersen ha poi rivolto qualche parola di saluto e ringraziamento anche al suo passato: "Non è stato facile lasciare un club nel profondo del mio cuore @fc_kobenhavn con tutti i grandi ricordi, i successi, le vittorie. Dal profondo del mio cuore un grande ringraziamento a tutti quelli che si trovano dentro e intorno all’FCK ed è fantastico sostenitori !! Voglio ringraziare la mia fidanzata e tutti i miei familiari che sono sempre stati lì per me e il mio agente Hasan Cetinkaya".